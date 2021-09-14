У Land Rover Defender появится роскошная версия на платформе Range Rover

Land Rover готовится расширить модельную линейку Defender. Помимо грядущего восьмиместного Defender 130, компания разрабатывает более роскошную модель на шасси новой платформы Range Rover.

Новая платформа MLA, на которой будут построены Range Rover и Range Rover Sport следующего поколения, является хорошей базой для роскошного Defender благодаря своим размерам и характеристикам. Новая "тележка" рассчитана на создание на ее базе подзаряжаемых гибридов и даже полностью электрических внедорожников.

Новинка должна сохранить внедорожные возможности Defender в сочетании с улучшенными дорожными качествами и более вместительным салоном премиум-класса.

Ожидается, что линейка двигателей нового внедорожника будет включать 3,0-литровый шестицилиндровый бензиновый и дизельный моторы в сочетании с гибридными технологиями, а также вариант с двигателем V8. Электрическая версия должна составить конкуренцию грядущему Mercedes-Benz EQG.

Новый Land Rover Defender на платформе MLA выйдет на рынок в конце 2024 года и будет продаваться параллельно с действующим Defender, который вскоре будет доступен во трех вариантах кузова – 90, 110 и 130.