Lamborghini возродила легендарный суперкар Countach

Компания Lamborghini представила Countach LP 800-4 - суперкар, созданный как дань уважения одной из самых знаковых моделей в истории компании. Выпуск модели приурочен к 50-летнему юбилею оригинального суперкара Countach, впервые представленного в виде прототипа в марте 1971 года на Женевском автосалоне.

Lamborghini Countach LP 800-4 и оригинальный Countach (на заднем плане)

Новый Lamborghini Countach имеет узнаваемую клиновидную форму кузова и поднимающиеся вверх гильотинные двери. Эти "фишки" появились впервые на прототипе Countach LP500 разработки Марчелло Гандини 1971 года, и были перенесены на серийный LP400, который был запущен в 1974 году.

Технически новый Countach LP 800-4 почти идентичен мелкосерийной модели Lamborghini Sian FKP 37 2019 года. Помимо монокока из углеродного волокна, он также использует тот же гибридный двигатель V12 объемом 6,5 литра суммарной мощностью 803 л.с.

Заявлено, что машина способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,8 секунды, а скоростной барьер 0-200 км/ч преодолевает за 8,6 секунды. Максимальная скорость новинки – 355 км/ч.

Lamborghini Countach LP 800-4 был представлен на выставке The Quail: A Motorsports Gathering в США и будет выпущен ограниченным тиражом в 112 единиц. Каждый из них будет стоить 2,6 миллиона долларов, что сопоставимо с более эксклюзивным Sian FKP 37 и значительно дороже по сравнению с нынешним флагманом Aventador. Первые автомобили покупатели получат весной 2022 года.

Lamborghini Countach LP 800-4 является последней моделью, основанной на архитектуре Aventador. Следующий флагманский суперкар Lamborghini получит новое шасси, подключаемую гибридную силовую установку и, вероятно, полностью электрическую модификацию.