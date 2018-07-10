Лагерь "Славутич", где отравились 12 детей, закроют

На время расследования отравления детей решено досрочно прекратить смену, которая сейчас находится в лагере

Детский лагерь "Славутич" в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области закроют после инцидента с отравлением 12 детей. Соответствующее решение приняла Киевская областная государственная администрация.

Сообщается, что специалисты провели санитарно-эпидемиологическое расследование, по результатам которого руководству лагеря было предоставлено предписание по устранению выявленных нарушений. В настоящее время лабораторные исследования продолжаются.

На время расследования решено досрочно прекратить смену для детей, которые сейчас находятся в лагере.

"Следующий заезд организовать только после окончательного заключения Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области о пригодности лагеря к приему детей, по итогам дополнительных лабораторных исследований объектов внешней среды и персонала", - указано в решение облгосадминистрации.

Также устанавливается контроль за всеми оздоровительными учреждениями на территории Киевской области.

По данным администрации, по состоянию на 9 июля 2018 года в "Славутиче" находилось 192 ребенка. На сегодня их состояние является удовлетворительным.

"В настоящее время в изоляторе отсутствуют заболевшие дети. Новых обращений не зарегистрировано", - добавили в администрации.

Напомним, 4 июля 2018 года в частном детском лагере "Славутич" 12 детей отравились йогуртами, которые воспитатели хранили без соблюдения сроков потребления и при высокой температуре.