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Лабораторное происхождение коронавируса допустили в разведке Британии, - Sunday Times

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Лондон, Воскресенье 30 мая 2021 09:05
Лабораторное происхождение коронавируса допустили в разведке Британии, - Sunday Times Фото: разведка Британии допускает искусственное происхождение COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В разведке Британии заявили, что коронавирус COVID-19 может иметь лабораторное происхождение. Однако, это нужно проверять.

Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники в спецслужбах Британии.

Отмечается, что в разведке Соединенного Королевства по-новому взглянули на данные ученых, после чего признали, что версия о создании вируса SARS-Cov-2 китайскими вирусологами в Ухане является правдоподобной.

Ранее сообщалось, что норвежский вирусолог Биргер Серенсен и профессор лондонского Университета Святого Георгия Ангус Далглиш собираются обнародовать дополненную версию своей работы, в которой они уже больше года утверждают, что вирус имеет искусственное происхождение.

Напомним, США и Британия призвали ВОЗ возобновить поиски источника коронавируса в Китае.

Отметим, в Государственном департаменте США призвали продолжить расследование происхождения коронавируса.

Ранее ВОЗ опубликовала проект доклада о происхождении коронавируса. Эксперты организации назвали наиболее вероятный сценарий передачи коронавируса человеку.

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