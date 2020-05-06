Лаборатория Житомира приостановила прием материалов для тестирования на COVID-19

Житомирский областной лабораторный центр в связи с перегруженностью три дня не будет принимать биоматериалы для проведения тестирования на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на документ лаборатории.

Согласно документу, лаборатория не будет принимать биоматериалы с 7 по 9 мая. Исключением будут лишь дети и тяжелобольные пациенты.

"Такое решение принято по причине загруженности лаборатории на 7-8 дней наперед и отсутствием возможности для хранения такого количества биологического материала", - говорится в документе.

Также в лабораторном центре призвали центральные, районные и городские больницы "обосновано подходить к сбору и направлению материала на ПЦР-тестирование".

Отметим, за прошлые сутки в Украине коронавирусом заболели 487 человек. Всего в стране заболели 13 184 пациентов. В Житомирской области по состоянию на утро было 456 инфицированных COVID-19.

Также сообщалось, что в Украине уже второй день подряд от коронавирусной инфекции выздоравливает более 200 человек. Всего в стране от коронавируса выздоровели 2097 человек.