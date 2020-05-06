ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Лаборатория Житомира приостановила прием материалов для тестирования на COVID-19

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 15:23
Лаборатория Житомира приостановила прием материалов для тестирования на COVID-19
Иллюстративное фото (УНИАН)

Исключением будут материалы детей и тяжелобольных

Житомирский областной лабораторный центр в связи с перегруженностью три дня не будет принимать биоматериалы для проведения тестирования на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на документ лаборатории.

Согласно документу, лаборатория не будет принимать биоматериалы с 7 по 9 мая. Исключением будут лишь дети и тяжелобольные пациенты.

"Такое решение принято по причине загруженности лаборатории на 7-8 дней наперед и отсутствием возможности для хранения такого количества биологического материала", - говорится в документе.

Также в лабораторном центре призвали центральные, районные и городские больницы "обосновано подходить к сбору и направлению материала на ПЦР-тестирование".

Лаборатория Житомира приостановила прием материалов для тестирования на COVID-19

Отметим, за прошлые сутки в Украине коронавирусом заболели 487 человек. Всего в стране заболели 13 184 пациентов. В Житомирской области по состоянию на утро было 456 инфицированных COVID-19.

Также сообщалось, что в Украине уже второй день подряд от коронавирусной инфекции выздоравливает более 200 человек. Всего в стране от коронавируса выздоровели 2097 человек.

Кабмин дополнительно выделил 3,1 млрд гривен на борьбу с коронавирусом В Украине могут ввести "паспорта здоровья"
Новости Украины ЖитомиртестированиеКоронавирус
News
On Top