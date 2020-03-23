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Лаборатория Минздрава способна проводить тысячу исследований на коронавирус в день

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Вопрос диагностики заболевания COVID-19 не является проблемным

Референс-лаборатория Министерства здравоохранения Украины способна в день проводить тысячу исследований на коронавирус. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

По его словам, вопрос диагностики заболевания коронавирусом на данный момент не является проблемным.

"Мы получили новейшее оборудование. Сегодня у нас в референс-лаборатории есть оборудование, которое за один день может делать тысячу исследований, плюс есть 25 лабораторий только в системе здравоохранения, способность которых - делать 200 исследований", - заявил Ляшко.

Также он отметил, что Украина получила первую партию экспресс-тестов на коронавирус, которые будут использоваться семейными врачами, врачами в инфекционных отделениях и бригадами на вызовах.

Ранее РБК-Украина писало, что диагностика коронавируса с помощью экспресс-тестов будет проводиться только в определенных медицинских учреждениях.

Также сообщалось, что Минздрав пересмотрит алгоритм проведения тестирования на коронавирус. По словам Ляшко, уже создана рабочая группа, которая пересматривает стандарт оказания медицинской помощи.

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