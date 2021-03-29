В лаборатории Чехии выявили новый штамм коронавируса

Специалисты утверждают, что новая мутация не опасней, чем британский или южноафриканский штаммы коронавируса.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в Чехии с начала пандемии COVID-19 заразились больше 1,5 млн человек. Умерли от заболевания - 25 874.



Накануне чешский парламент продлил режим чрезвычайной ситуации. Депутаты предоставили правительству до 11 апреля дополнительные полномочия по борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19.

В марте власти Чехии сообщали, что в стране был зафиксирован максимум госпитализированных и тяжелобольных с коронавирусом с начала пандемии.

Напомним также, что "британский" штамм коронавируса сейчас распространяется по Украине и является более заразным. Из-за мутации в стране фиксируются высокие показатели смертности от коронавируса и скачок заболеваемости.