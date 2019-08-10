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В Киргизии арестовали телеканал бывшего президента Атамбаева

Новости » Политика    10.08.2019 - 06:58
В Киргизии арестовали телеканал бывшего президента Атамбаева
Фото: Алмазбек Атамбаев (kremlin.ru)

Арест наложен также на здание, в котором работал телеканал

Cотрудники силовых структур Киргизии арестовали здание "Форум" в Бишкеке, где располагается русскоязычный телеканал "Апрель", принадлежащий бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД) Кыргызстана.

Отмечается, чтов рамках досудебного производства будут допрошены сторонники Атамбаева для проведения дальнейших следственных мероприятий согласно законодательства Кыргызской Республики.

"Также решением суда наложен арест на имущество АО "Медиа-Форум"и телевидения "Апрель ТВ", - говорится в сообщении. 

Атамбаеву пренадлежат и арестованое здание, и телеканал, роботу которого временно прекратили.

Ранее бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался подписывать уведомление о подозрении, протокол допроса, постановление о ходатайстве об изменении меры пресечения, документ о мере пресечения.

Напомним, экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в коррупции. По его словам, следователь министерства внутренних дел Киргизии предъявил обвинение по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

Отметим, экс-президент Алмазбек Атамбаев заключен под стражу до 26 августа. Его подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.43 (Соучастие в преступлении) и ч.2 ст.319 (Коррупция) УК КР. Вчера он был задержан отрядом спецназа после второго штурма его резиденции.

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Новости Украины КиргизияАлмазбек Атамбаев
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