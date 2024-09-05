Квота ЄС на імпорт російського чавуну повністю вичерпана: купили понад мільйон тонн

Російський чавун є привабливою сировиною для деяких європейських металургів, оскільки постачальники з РФ пропонують продукцію зі значними знижками, аби зацікавити споживачів. Основний обсяг чавуну російського походження спрямовується до Італії, Латвії та Польщі.

З початком війни європейські металурги в рази скоротили імпорт чавуну з України, хоча наші виробники мають потенціал для покриття дефіциту відповідної сировини на ринку ЄС. Так, у січні-червні 2024 року закупівлі впали 8,5%.

"Євросоюз з самого початку війни у 2022 році почав нарощувати імпорт чавуну з Росії. Протягом довгого часу санкційні пакети не включали пряму заборону на імпорт російського чавуну, оскільки в ЄС є заводи, які традиційно залежать від постачань чавуну та сталевих напівфабрикатів з Росії. У випадку зі слябами ЄС послабив обмеження та дозволив продовжувати імпорт з Росії", – вважає аналітик GMK Center Андрій Глущенко.

За його словами, існує ризик, що цей кейс будуть намагатися використати для зняття обмежень на імпорт чавуну з РФ. Продовження імпорту чавуну з РФ негативно вплине на позиції українських виробників, які б могли замістити цю продукцію російського виробництва

Нагадаємо, раніше депутати ПАРЄ закликали Європейський Союз також посилити санкції проти металургії РФ, адже попри всі заборони, вона продовжує заробляє мільярди на війну. Шляхом брехні та шантажу Кремлю вдалося продовжити квоти на російські сляби ще на чотири роки, хоча вони мали завершитися у вересні 2024 року. Це дасть РФ змогу імпортувати в ЄС продукції на понад 8 мільярдів євро.

У 12-му пакеті Євросоюз продовжив дію квот на російські сляби ще на чотири роки. Сумарний розмір квоти на імпорт цієї продукції з жовтня 2024-го до вересня 2028-го встановлений у розмірі 8,5 млн т з більш детальним розбиттям за періодами. Попередні санкції на імпорт слябів запровадили у жовтні 2022 року, у рамках 8-го пакета санкцій.

Тоді було ухвалено рішення, що він може тривати до кінця вересня 2024-го у межах встановлених квот, а з 1 жовтня 2024 року імпорт має припинитися. Однак 12-й пакет санкцій фактично послабив раніше введені обмеження.