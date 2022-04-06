UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Квин о Путине: он бандит и убийца, его привлекут к ответственности

Фото: временная поверенная в делах США Кристина Квин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин назвала президента России Владимира Путина убийцей. Она заявила, что его стоит привлечь к ответственности за действия в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Квин 24 каналу.

"Он бандит. Он убийца. Он военный преступник. И его привлекут к ответственности", - заявила Квин.

Она добавила, что теперь мир четко понимает, что Путин несет угрозу. Квин заверила, что США пытались предупредить об этом как можно больше людей и подготовиться.

Ранее мы сообщали, что Кристина Квин назвала войну России против Украины стратегическим провалом Путина.

Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что Путин военный преступник.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинВойна России против Украины