Квин о Путине: он бандит и убийца, его привлекут к ответственности

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин назвала президента России Владимира Путина убийцей. Она заявила, что его стоит привлечь к ответственности за действия в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Квин 24 каналу .

"Он бандит. Он убийца. Он военный преступник. И его привлекут к ответственности", - заявила Квин.

Она добавила, что теперь мир четко понимает, что Путин несет угрозу. Квин заверила, что США пытались предупредить об этом как можно больше людей и подготовиться.