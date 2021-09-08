Квартиры и дома в пригороде Киева: как изменятся цены до конца года

На вторичном рынке жилья в пригороде Киева ценовая ситуация почти тождественна столичной. Спрос и предложение сбалансированы, что частично сдерживает стремительное подорожание квартир. По всем признакам пик активности уже пройден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Киевского городского отделения АСНУ.

В течение 2021 года наибольший спрос наблюдался на квартиры в многоквартирных домах площадью до 55-60 кв. м, построенных с 2010 по 2015 годы и расположенных в городах-спутниках, таких как Ирпень, Буча, Бровары, Коцюбинское. В общей структуре спроса такое жилье интересует 30% покупателей. Стоимость таких квартир составляет 650-800 долл/кв.м.

Более 25% спроса в пригороде Киева приходится на квартиры площадью 40-55 кв. м в многоквартирных домах 2015-2020 годов застройки, расположенных в Гатном, Софиевской Борщаговке, Буче, Гостомеле, Борисполе и других населенных пунктах. Стоимость таких квартир составляет в среднем 850-1000 долл/кв.м.

Около 20-25% потенциальных покупателей интересовали частные дома и коттеджи площадью 120-150 кв. м, расположенные в ареале 15 км от Киева с имеющейся социально-бытовой инфраструктурой, вблизи водоемов и лесов. Стоимость таких домов с ремонтом составляет 1200-1500 долл/кв.м.

Еще 20% спроса приходится на таунхаусы и дуплексы площадью до 100-150 кв. м, расположенных на расстоянии 10-15 км от столицы. Средняя стоимость такого жилья со строительной готовностью составляет 700-900 долл/кв.м.

На вторичном рынке пригородов Киева также в продаже есть квартиры в многоквартирных домах советской застройки (7-10% в структуре предложения). Несмотря на достаточно лояльную цену (от 700-800 долл/кв.м), особого спроса на такое жилье не наблюдается.

По словам Елены Гайдамахи, главы Киевского городского отделения АСНУ: "Квартиры в "хрущевках", к примеру в Буче, даже расположенные рядом с Варшавским шоссе, не вызывают особого интереса, поскольку они не способны удовлетворить требования покупателей к комфортной жизни. Спрос на них составляет лишь 3-5%".

По ее словам, дальнейшая ситуация на вторичном рынке пригорода Киева будет зеркальна ситуации в столице. "Стоимость жилья в пригородах, в зависимости от его качества, расположения и других характеристик, усиливающих комфорт будущих жителей, до конца года будет расти замедленными темпами. Подорожание квартир на вторичном рынке не превысит 7%".