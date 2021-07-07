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В квартире, где произошла стрельба в Киеве, пожар. Эвакуируют людей из многоэтажки

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве произошел пожар в квартире, в которой была стрельба. Правоохранители сообщили, что поджог совершил сам стрелок.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пытаются потушить огонь, сообщают в МВД.

Сейчас сотрудники полиции эвакуируют жителей жилого дома.

В Киеве на Голосеевском проспекте произошла перестрелка, в результате которой пострадал полицейский. В городе была введена спецоперация "Гром", к задержанию стрелка были привлечены спецназовцы.

РБК-Украина написало от подробности стрельбы в Киеве.

Также появилось видео с места стрельбы в Киеве.

Издание писало, что в Киеве произошла стрельба на Голосеевском проспекте. Введена спецоперация "Гром".

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пожарСтрельба