В квартире, где произошла стрельба в Киеве, пожар. Эвакуируют людей из многоэтажки

В Киеве произошел пожар в квартире, в которой была стрельба. Правоохранители сообщили, что поджог совершил сам стрелок.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел.
Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пытаются потушить огонь, сообщают в МВД.
Сейчас сотрудники полиции эвакуируют жителей жилого дома.
В Киеве на Голосеевском проспекте произошла перестрелка, в результате которой пострадал полицейский. В городе была введена спецоперация "Гром", к задержанию стрелка были привлечены спецназовцы.
РБК-Украина написало от подробности стрельбы в Киеве.
Также появилось видео с места стрельбы в Киеве.
Издание писало, что в Киеве произошла стрельба на Голосеевском проспекте. Введена спецоперация "Гром".