Дело об убийстве сына депутата Соболева могут переквалифицировать

Начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что дело об убийстве сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева могут переквалифицировать. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Крищенко заявил, что причиной стала финансово-экономическая деятельность отца ребенка.

"Очевидно, что убит ребенок, поэтому возбуждено дело по ст. 115 (умышленное убийство, - ред), когда вероятные исполнители задержаны, квалификация в дальнейшем может быть изменена. Мы понимаем, что причиной стала финансово-экономическая деятельность отца ребенка. Мы будем работать, чтобы найти заказчика убийства", - заявил он.

Напомним, сегодня в полиции сообщили о задержании подозреваемых в убийстве ребенка.

РБК-Украина писало, что вчера в центре Киева обстреляли автомобиль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Инцидент произошел на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. В результате происшествия погиб ребенок.

Добавим, Соболев в 1997 открыл продуктовый магазин "Обжора" в Донецке, который стал первой крупной торговой сетью области. Эту сеть он продал в 2007 году. Соболев также является владельцем ресторана "Марио", возле которого произошла стрельба. Ранее в СМИ появилась информация, что Соболева уличили в финансировании терроризма. В частности, торговая сеть "Обжора" платила налоги в "ДНР".