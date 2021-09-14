UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кузин назвал нужное количество вакцинированных, чтобы защитить Украину от пандемии

Автор: Анастасия Рокитна

В Минздраве рассказали, сколько украинцев нужно вакцинировать от коронавируса, чтобы защитить Украину от пандемии. Сделать прививку должно все взрослое население.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главного санитарного врача Украины Игоря Кузина для издания "Лига.net".

По его словам, нужно вакцинировать 24 млн украинцев. Сегодня есть лишь 5 млн - это 20% от нужного.

"Чтобы Украина вышла на мировые уровни, защитила максимум своего населения, надо вакцинировать по крайней мере 24 млн человек - все взрослое население", - сообщил он.

По его словам, властям еще не нужно применять какие-то дополнительные меры или кардинальные изменения, чтобы людей перенаправить на вакцинацию.

Напомним, признаки вспышки коронавируса появляются на западе Украины. В зоне риска четыре области.

Отметим, Минздрав обеспокоен коэффициентом выявления COVID-случаев в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВакцинацияМинистерство здравоохранения Украины