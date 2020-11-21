В Якутии семь человек умерли после отравления антисептиком

Фото: антисептик (фото: freepik)

Семь человек умерли после того, как выпили антисептик в российской Якутии. Всего отравились девять человек.

Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Следственный комитет России по Якутии завел уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), когда число умерших достигло четырех.

По данным Роспотребнадзора, 18 ноября компания купила в магазине пятилитровую канистру со спиртосодержащим антисептиком для обработки рук и выпила его.

Остаток средства позже был направлен на экспертизу, которая установила содержание 69% метанола.

Отравление произошло в селе Томтор Таттинского района РФ. Управление Роспотребнадзора во время проверок обнаружило реализацию этого антисептика в двух районах республики, продукция объемом более 200 литров снята с реализации.

Напомним, на севере Индии после отравления самодельным алкоголем погибли 39 человек, еще 20 оказались в больнице.