ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Курц о теракте в Вене: это борьба между цивилизацией и варварством

Автор: Анастасия Рокитна

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что нападение в Вене является не конфликтом "между австрийцами и мигрантами". Он считает это борьбой "между цивилизацией и варварством".

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Volksblatt.

По его словам, теракт был из ненависти к фундаментальным ценностям, модели жизни, из ненависти к демократии, в которой все люди равны.

"Должно быть ясно, что это не конфликт между христианами и мусульманами или между австрийцами и мигрантами. Это борьба между большим количеством людей, верящих в мир, и теми немногими, желающими войны. Это борьба между цивилизацией и варварством, и эту борьбу мы будем вести со всей решимостью", - заявил он.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель назвала исламский терроризм общим врагом для всех.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрельба в Вене является терактом.

Также РБК-Украина писало, что джихадисты заявили о своей причастности к нападениям в Вене.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Вена