Курц назвал стрельбу в Вене ужасным терактом и сообщил о ликвидации боевика

Фото: Себастьян Курц (Reuters)

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене "ужасным террористическим нападением". Страна не позволит запугать себя.

Об этом он написал в Twitter.

Он высказал соболезнования семьям погибших и раненых в результате теракта и сообщил, что по крайней мере один из нападавших был ликвидирован.

"Мы переживаем тяжелые времена в нашей республике. Я хотел бы поблагодарить все аварийные службы, которые рискуют своей жизнью, особенно сегодня, ради нашей безопасности. Наша полиция предпримет решительные меры против виновников этого ужасного теракта", - написал Курц.

Канцлер также сообщил, что преступники, по всей видимости, в бегах. По его словам, они вооружены автоматическим оружием и профессионально подготовлены.

Антисемитский мотив не может быть исключен, особенно учитывая место, где начался этот теракт, сказал он в эфире одного из телеканалов.

Напомним, стрельба началась в 20.00 по местному времени (21.00 по Киеву) в районе Зайтенштетенгассе в центре Вены. Она велась в шести разных локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц.

Правоохранители сообщили, что преступников несколько, они вооружены автоматами. Известно, что погиб полицейский.

Австрийские журналисты сообщают, что погибли семь человек. Но полиция пока подтвердила, что жертвами теракта стали два человека. Несколько, в том числе полицейский, получили ранения. Как минимум четверо подозреваемых были задержаны.