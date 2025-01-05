В Курській області ліквідували російського шпигуна, якого раніше вигнали з Румунії, - ЗМІ

Сербський найманець Братислав Живкович, який раніше був визнаний небажаною особою в Румунії через шпигунську діяльність на користь Росії, загинув у боях в Курській області РФ.

"У ніч на 2 січня у важких боях за звільнення Курської області як герой загинув наш друг і побратим, командир штурмового взводу Братислав Живкович", - йдеться в повідомленні російського Telegram-каналу.

Живкович очолював екстремістську організацію "Четницький Покров" у Сербії. Він брав участь у бойових діях на боці проросійських сил з 2014 року, а також здійснював шпигунську діяльність у Румунії.

У 2017 році Апеляційний суд Бухареста визнав його небажаною особою та заборонив в’їзд на територію Румунії на 15 років.