В Курській області ліквідували російського шпигуна, якого раніше вигнали з Румунії, - ЗМІ
Сербського найманця та колишнього російського шпигуна Братислава Живковича вбили в Курській області. Раніше через шпигунство його видворили з Румунії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.
Сербський найманець Братислав Живкович, який раніше був визнаний небажаною особою в Румунії через шпигунську діяльність на користь Росії, загинув у боях в Курській області РФ.
"У ніч на 2 січня у важких боях за звільнення Курської області як герой загинув наш друг і побратим, командир штурмового взводу Братислав Живкович", - йдеться в повідомленні російського Telegram-каналу.
Живкович очолював екстремістську організацію "Четницький Покров" у Сербії. Він брав участь у бойових діях на боці проросійських сил з 2014 року, а також здійснював шпигунську діяльність у Румунії.
У 2017 році Апеляційний суд Бухареста визнав його небажаною особою та заборонив в’їзд на територію Румунії на 15 років.
Зауважимо, що у 2018 році він був арештований сербськими правоохоронцями.
Ситуація в Курській області
Зауважимо, що сьогодні, 5 січня, Сили оборони атакували росіян в Курській області відразу на кількох напрямках.
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