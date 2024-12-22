У Курській області загинув грузинський боєць, який воював за Україну

Участь добровольців з Грузії у війні в Україні

РБК-Україна не вперше пише про загибель грузинських добровольців, які беруть участь у війні проти Росії. Так, у листопаді повідомлялося, що на війні в Україні загинув 24-річний грузинський доброволець Леван Лохішвілі. Він став на захист України з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Крім того, в липні в боях за Україну загинув грузинський доброволець Зураб Іашвілі. Він помер у Львівському військовому госпіталі після поранення.

Зазначимо, що в Україні навіть було створено "Грузинський Легіон", який бере участь у бойових діях проти російських окупантів.

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