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У Курській області загинув грузинський боєць, який воював за Україну

Україна, Неділя 22 грудня 2024 13:45
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У Курській області загинув грузинський боєць, який воював за Україну Фото: у Курській області загинув боєць із Грузії, який воював за Україну (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Курській області загинув грузинський доброволець Бадрі Кварацхелія. Він воював за Україну.

Про це РБК-Україна з посиланням на Interpress News.

Цю інформацію виданню підтвердили в МЗС Грузії. За наявними даними, командир "Вільної Грузії" Бадрі Кварацхелія загинув у контактному бою в Курській області.

Нагадуємо, що повномасштабна війна Росії в Україні почалася в лютому 2022 року. Відтоді і не тільки, на боці України воюють добровольці з різних країн, зокрема і з Грузії.

Участь добровольців з Грузії у війні в Україні

РБК-Україна не вперше пише про загибель грузинських добровольців, які беруть участь у війні проти Росії. Так, у листопаді повідомлялося, що на війні в Україні загинув 24-річний грузинський доброволець Леван Лохішвілі. Він став на захист України з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Крім того, в липні в боях за Україну загинув грузинський доброволець Зураб Іашвілі. Він помер у Львівському військовому госпіталі після поранення.

Зазначимо, що в Україні навіть було створено "Грузинський Легіон", який бере участь у бойових діях проти російських окупантів.

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