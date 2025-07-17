Курсант на полігоні застрелив двох військових, його затримали: подробиці справи

Зміни у програмі БЗВП

Нагадаємо, що з 10 лютого 2025 року вступила в силу оновлена програма базової загальновійськової підготовки (БЗВП) для військовослужбовців, яка, незважаючи на збереження загальної тривалості навчання у 1.5 місяці, отримала значні удосконалення.

Так, програма містить удосконалені стрілецькі вправи на коротких дистанціях для тренування в умовах безпосереднього контакту з ворогом.

Зокрема, планується виділення додаткових боєприпасів для таких вправ. Також програма включає підготовку до переглядів фільмів віртуальної реальності "Перший бій", що сприяють розвитку психологічної стійкості.

Наступний етап підготовки передбачає фахові курси відповідно до посад у бойових підрозділах, де військовослужбовці здобудуть поглиблені знання та навички за конкретною військово-обліковою спеціальністю.

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