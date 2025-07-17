Курсант на полігоні застрелив двох військових, його затримали: подробиці справи

Курсант на території навчального центру у Чернігівській області з автоматичної зброї застрелив двох військовослужбовців, його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції у Чернігівській області.

"Вчора до поліції надійшла інформація про те, що на території навчального центру під час стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців. Внаслідок отриманих поранень двоє військових загинули", - йдеться у повідомленні національної поліції. Зазначається, що поліція затримала підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зміни у програмі БЗВП

Нагадаємо, що з 10 лютого 2025 року вступила в силу оновлена програма базової загальновійськової підготовки (БЗВП) для військовослужбовців, яка, незважаючи на збереження загальної тривалості навчання у 1.5 місяці, отримала значні удосконалення.

Так, програма містить удосконалені стрілецькі вправи на коротких дистанціях для тренування в умовах безпосереднього контакту з ворогом.

Зокрема, планується виділення додаткових боєприпасів для таких вправ. Також програма включає підготовку до переглядів фільмів віртуальної реальності "Перший бій", що сприяють розвитку психологічної стійкості.

Наступний етап підготовки передбачає фахові курси відповідно до посад у бойових підрозділах, де військовослужбовці здобудуть поглиблені знання та навички за конкретною військово-обліковою спеціальністю.

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