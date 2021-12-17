Курс доллара ускорил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке 17 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос в продаже на 8 копеек - до 27,27 гривен за доллар, курс в покупке - до 27,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже прибавил одну копейку и вырос до 30,81 гривен за евро.