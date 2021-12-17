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Курс доллара ускорил рост на межбанке

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Киев, Пятница 17 декабря 2021 17:10
Курс доллара ускорил рост на межбанке Фото: курс доллара еще вырос на межбанке (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Курс доллара на межбанке 17 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос в продаже на 8 копеек - до 27,27 гривен за доллар, курс в покупке - до 27,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже прибавил одну копейку и вырос до 30,81 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги закрылись в диапазоне: доллар 27,2550 - 27,2750 грн/доллар, евро 30,8145 - 30,8371 грн/евро, российский рубль 0,3680 - 0,3684 грн/рубль.

Курс доллара ускорил рост на межбанке

Отметим, 16 декабря торги закрылись в диапазоне: доллар 27,1750 - 27,1950 грн/доллар, евро 30,7811 - 30,8010 грн/евро, российский рубль 0,3691 - 0,3698 грн/рубль.

Курс НБУ

На 20 декабря 2021 года Национальный банк Украины (НБУ) поднял официальный курс до отметки 27,24 гривен за доллар. По сравнению с предыдущим банковским днем доллар прибавил 5 копеек. Американская валюта существенно отыграла падение, которое было на прошлой неделе.

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