Курс доллара в Украине резко изменится: когда ждать скачка

Курс доллара в Украине после карантина может стабилизироваться и даже снизиться, а вот осенью не исключен резкий скачок из-за новой волны девальвации, политического и экономического кризиса. Эксперты рассказали о рисках, а также о том, когда лучше покупать доллары для сбережения.

Так, член Совета Ассоциации украинских банков, основатель финансово-аналитического центра "Трансформация" Галина Хейло рассказала Styler, что выход из карантина не сильно повлияет на курс валют. Колебания курса могут скорее всего быть из-за политической нестабильности, если спад экономики спровоцирует протесты.

Кроме того, Украина выполнила требования Международного валютного фонда, приняв закон о продаже земли и "антиколомойский закон", что наоборот укрепит гривну.

"Основные требования МВФ - это закон об обороте земли и "антиколомойський" закон - выполнены, тогда курс может отреагировать незначительным снижением", - сказала аналитик.

А вот кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский говорит, что выход из карантина на некоторое время стабилизирует валютный курс, а вот осенью нужно приготовиться к кризису.

"В течение лета не исключено укрепление гривны до 25 грн за доллар. Поэтому, лето является благоприятным периодом для покупки доллара теми, кто имеет лишнюю гривну и планирует сделать сбережения. Однако, осенью нас ждет очередная волна девальвации, еще больше, чем была в начале года", - сказал он.

Отметим, что Национальный банк Украины на 20 мая 2020 года снизил официальный курс доллара до психологической отметки на уровне 26,51 гривен за доллар.

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