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Курс доллара в Украине резко изменится: когда ждать скачка

Lite » Стиль жизни 20.05.2020 - 12:35
Курс доллара в Украине резко изменится: когда ждать скачка
Курс доллара в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Курс доллара в Украине может поменяться из-за новой волны девальвации

Курс доллара в Украине после карантина может стабилизироваться и даже снизиться, а вот осенью не исключен резкий скачок из-за новой волны девальвации, политического и экономического кризиса. Эксперты рассказали о рисках, а также о том, когда лучше покупать доллары для сбережения.

Так, член Совета Ассоциации украинских банков, основатель финансово-аналитического центра "Трансформация" Галина Хейло рассказала Styler, что выход из карантина не сильно повлияет на курс валют. Колебания курса могут скорее всего быть из-за политической нестабильности, если спад экономики спровоцирует протесты.

Кроме того, Украина выполнила требования Международного валютного фонда, приняв закон о продаже земли и "антиколомойский закон", что наоборот укрепит гривну.

"Основные требования МВФ - это закон об обороте земли и "антиколомойський" закон - выполнены, тогда курс может отреагировать незначительным снижением", - сказала аналитик.

А вот кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский говорит, что выход из карантина на некоторое время стабилизирует валютный курс, а вот осенью нужно приготовиться к кризису.

"В течение лета не исключено укрепление гривны до 25 грн за доллар. Поэтому, лето является благоприятным периодом для покупки доллара теми, кто имеет лишнюю гривну и планирует сделать сбережения. Однако, осенью нас ждет очередная волна девальвации, еще больше, чем была в начале года", - сказал он.

Отметим, что Национальный банк Украины на 20 мая 2020 года снизил официальный курс доллара до психологической отметки на уровне 26,51 гривен за доллар.

Ранее мы писали, что жителей Киева обрадовали скидкой на оплату коммунальных услуг.

Автор: Светлана Дудукало

Теги Новости Украины Курс доллара
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