Курс доллара в Украине 2020: чего ожидать после карантина

Курс доллара в Украине - что будет после карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)

Эксперты удивили прогнозом по курсу доллара

Курс доллара будет относительно стабильным. Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко поделились прогнозами.

Страна выходит из карантина и бизнесу, в том числе импортерам товаров, нужна валюта для их закупки. Однако пока что курс доллара остается в одной позиции, передает "Сегодня".

Александр Охрименко отметил, что на рынке постепенно начинает увеличиваться спрос на валюту со стороны импортеров, которые после ослабления карантина возобновляют бизнес-проекты, но пока этот спрос незначителен.

Олег Пендзин также поделился своим мнением: "Несмотря на частичную отмену карантина, не стоит ожидать скорого оживления бизнес-активности прежде всего со стороны импортеров - основных покупателей валюты на межбанке. Их основной клиент - украинский покупатель. А он после двух с лишним месяцев карантина нищ из-за потери работы, а следовательно - и доходов".

Андрей Шевчишин утверждает, что данный период скоро закончится. Возникнет рост спроса на валюту, к росту курса безналичного доллара, а день спустя после этого повысится и стоимость наличного доллара.

На данный момент сохраняется благоприятный период для покупки наличной валюты как средства накопления. "Пример тому - коммерческие банки, скупавшие валютные облигации. У физлиц такой возможности нет, так как стоимость даже одной облигации достаточно велика. Но они могут положить доллары в банк, например, на 6 месяцев и заработают к концу года как на процентах, так и на росте курса доллара", - отметил Александр Охрименко.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2020 года потратил на поддержку курса национальной валюты почти 2,2 млрд долларов.

Однако после смены тренда на рынке НБУ возобновил покупку валюты в резервы. Всего за апрель НБУ пополнил резервы на 678,8 млн долларов.

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Автор: Дарья Яновская