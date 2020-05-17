Курс доллара в Украине: эксперты удивили прогнозом на начало лета

Курс валют в Украине в мае начал стабилизироваться, и эксперты отметили снижение цены доллара. Однако, так ли все стабильно будет в конце мая и в начале июня. Чего стоит ожидать от рынка валют украинцам в начале лета, рассказали эксперты в комментариях для Styler.

Как рассказала главный экономист Офиса эффективного регулирования BRDO Юлия Корнеева, сильных колебаний в ближайшее время ожидать не стоит.

"В ближайшие месяц-полтора в Украине не ожидается стремительных курсовых колебаний. Летний период на валютном рынке также гривна должна пройти без потрясений. При условии, что стоимость нефти и газа не будет демонстрировать стремительный восходящий тренд, долларовое выражение значительной части украинского импорта, а на энергетический импорт приходится около 20%, будет значительно меньше аналогичных показателей 2019 года, что будет способствовать улучшению платежного баланса", - рассказала эксперт.

Она назвала факторы, которые могут спровоцировать значительные колебания на рынке валют уже ближе к осени 2020 года.

"В то же время, ожидаемое уменьшение поступлений от транзита газа, снижение валютных поступлений от денежных переводов трудовых мигрантов, негативная конъюнктура на сырьевых рынках для основных экспортных позиций Украины на фоне распространения COVID-19 и развертывания кризиса, снижения потоков капитала на рынки развивающихся обусловлено прогнозируемой рецессией мировой экономики, ограничивать возможности правительства привлекать средства на внешних рынках, необходимые для покрытия выплат по государственному долгу, что в целом будет создавать дополнительные риски, последствия которых на динамике курса гривны особенно ощутимы будут осенью", - объяснила Юлия Корнеева.

А вот финансовый эксперт, фундатор финансово-аналитического центра "Трансформация" Галина Хейло, отметила, что на курс валют могут повлиять новости, которые Украина получит от МВФ.

"По моему мнению, курс валют вряд ли будет иметь серьезные изменения на протяжении ближайших недель. Колебания могут вызвать новости, которые мы получим от МВФ. И от этих новостей будет зависеть курс, пойдет ли он вверх или вниз", - рассказала эксперт.

Как рассказал для Styler независимый эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский, в мае курс гривны укрепился и существенных колебаний в ближайший месяц ожидать не стоит. Он спрогнозировал курс в коридоре от 26,5 до 27,5 гривны за доллар.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты заинтриговали прогнозом по курсу валют на ближайшую неделю.