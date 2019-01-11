Курс доллара стабилизировался на межбанке

Фото: коллаж (Pixabay)

Межбанковский курс снижается после длительного роста

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 11 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 13 копеек до 28,13 грн/доллар, в покупке до 28,10 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 32,41 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,1700 - 28,2000 грн/доллар, евро 32,4633 - 32,5066 грн/евро, российский рубль 0,4213 - 0,4221 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1000 28,1300

EUR/UAH 32,3852 32,4198

RUB/UAH 0,4194 0,4203

Напомним, 10 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,2200 - 28,2650 грн/доллар, евро 32,5235 - 32,5735 грн/евро, российский рубль 0,4192 - 0,4201 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 января 2019 года установил официальный курс на уровне 28,27 грн/доллар, что на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 января установлен на таком уровне: 2827,0148 гривен за 100 долларов (+14,8015 гривен).