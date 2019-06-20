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Курс доллара снизился на межбанке

Новости » Финансы    20.06.2019 - 17:10
Курс доллара снизился на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Курс доллара снизился на 4 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 20 июня 2019 года снизился на 4 копейки до 26,34 грн/доллар, курс в покупке - 26,31 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 21 копейку до 29,75 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3100 - 26,3400  грн/доллар, евро 29,7224 - 29,7510 грн/евро, российский рубль 0,4173 - 0,4182 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,3100      26,3400

EUR/UAH     29,7224      29,7510

RUB/UAH     0,4173        0,4182

Курс доллара снизился на межбанке

Напомним, 19 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,3550 - 26,3800 грн/доллар, евро 29,5208 - 29,5488 грн/евро, российский рубль 0,4117 - 0,4124 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,37 грн/доллар, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 июня установлен на таком уровне: 2637,5876 гривен за 100 долларов (+4,162 гривен).

НБУ повысил официальный курс доллара Доллар и евро растут на наличном рынке
Темы: Курс доллара
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