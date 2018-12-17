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Курс доллара снижается на межбанке

Новости » Финансы    17.12.2018 - 13:43
Курс доллара снижается на межбанке
Фото: коллаж (Pшxabay)

Межбанковский курс снизился на 2 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 17 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,91 грн/доллар, в покупке до 27,88 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 31,64 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,8600 - 27,9100 грн/доллар, евро 31,5180 - 31,5717 грн/евро, российский рубль 0,4184 - 0,4194 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,8800    27,9100

EUR/UAH     31,6159    31,6471

RUB/UAH     0,4185       0,4192

Курс доллара снижается на межбанке

Напомним, 14 декабря торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8900 - 27,9300 грн/доллар, евро 31,4710 - 31,5134 грн/евро, российский рубль 0,4176 - 0,4184 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,86 грн/доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 17 декабря установлен на таком уровне: 2786,7006 гривен за 100 долларов (+5,8871 гривен).

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Темы: Курс доллара
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