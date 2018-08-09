Курс доллара на межбанке вырос до 27,16 гривен/доллар

Курс евро в продаже на межбанке поднялся на 14 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:15 9 августа 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек - до 27,16 грн/долл, курс в покупке поднялся до 27,13 грн/долл. Курс евро в продаже поднялся на 14 копеек - до 31,50 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,0600 - 27,1000 грн/доллар, евро 31,3435 - 31,3899 грн/евро, российский рубль 0,4088 - 0,4096 грн/рубль.

По состоянию на 13:15 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 27,1300 27,1600

EUR/UAH 31,4708 31,5028

RUB/UAH 0,4121 0,4128

Напомним, 8 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0300 - 27,0700 грн/долл, евро 31,3223 - 31,3687 грн/евро, российский рубль 0,4173 - 0,4181 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 9 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем усилил курс гривны до 26,96 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2696,1726 гривны за 100 долларов (-5,9328);

3124,5944 гривны за 100 евро (-10,3883).