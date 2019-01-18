Курс доллара на межбанке снизился до уровня 28 грн/доллар

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Межбанковский курс находится около 28 грн/доллар

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 18 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 28,00 грн/доллар, в покупке до 27,97 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 31,93 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,9800 - 28,0100 грн/доллар, евро 31,8746 - 31,8946 грн/евро, российский рубль 0,4211-0,4219 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,97 00 28,0000

EUR/UAH 31,9166 31,9340

RUB/UAH 0,4215 0,4222

Напомним, 17 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,000 - 28,0250 грн/доллар, евро 31,8920 - 31,9176 грн/евро, российский рубль 0,4202 - 0,4208 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 января 2019 года установил официальный курс на уровне 28,03 грн/доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 января установлен на таком уровне: 2803,3609 гривен за 100 долларов (+2,5107 гривен).