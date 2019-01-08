ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Курс доллара на межбанке поднялся выше 28 грн

Новости » Финансы    08.01.2019 - 13:41
Курс доллара на межбанке поднялся выше 28 грн
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Межбанковский курс вырос на 27 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 8 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 27 копеек до 28,07 грн/доллар, в покупке до 28,04 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 56 копеек до 32,12 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,8900 - 27,9400 грн/доллар, евро 31,9117 - 31,9661 грн/евро, российский рубль 0,4145 - 0,4156 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,0400    28,0700

EUR/UAH     32,0945    32,1261

RUB/UAH     0,4185       0,4192

Курс доллара на межбанке поднялся выше 28 грн

Напомним, 4 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,7850 - 27,8050 грн/доллар, евро 31,5387 - 31,5614 грн/евро, российский рубль 0,4083 - 0,4090 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 января 2019 года установил официальный курс на уровне 27,51 грн/доллар, что на 17 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 8 января установлен на таком уровне: 2751,1682 гривен за 100 долларов (-17,6582 гривен).

НБУ поднял справочный курс доллара выше 28 грн Доллар и евро подорожали на наличном рынке
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь