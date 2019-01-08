Курс доллара на межбанке поднялся выше 28 грн

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Межбанковский курс вырос на 27 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 8 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 27 копеек до 28,07 грн/доллар, в покупке до 28,04 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 56 копеек до 32,12 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,8900 - 27,9400 грн/доллар, евро 31,9117 - 31,9661 грн/евро, российский рубль 0,4145 - 0,4156 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0400 28,0700

EUR/UAH 32,0945 32,1261

RUB/UAH 0,4185 0,4192

Напомним, 4 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,7850 - 27,8050 грн/доллар, евро 31,5387 - 31,5614 грн/евро, российский рубль 0,4083 - 0,4090 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 января 2019 года установил официальный курс на уровне 27,51 грн/доллар, что на 17 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 8 января установлен на таком уровне: 2751,1682 гривен за 100 долларов (-17,6582 гривен).