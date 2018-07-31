Курс доллара на межбанке немного повысился

Евро подорожал на четыре копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 31 июля 2018 года в 13:00 в сравнении с показателем закрытия последней сессии вырос на 1 копейку до - 26,88 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки - до 31,50 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,8300 - 26,8700 грн/доллар, евро 31,4427 - 31,5104 грн/евро, российский рубль 0,4295 - 0,4309 грн/рубль.

По состоянию на 13:00 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,8500 26,8800

EUR/UAH 31,4789 31,5087

RUB/UAH 0,4304 0,4311

Напомним, 30 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,8300-26,8700, евро 31,4179-31,4620 грн/евро, российский рубль 0,4307-0,4316 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 31 июля 2018 года незначительно укрепил курс гривны до 26,76 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2675,5214 гривны за 100 долларов (-0,6292);

3126,0792 гривны за 100 евро (+15,0541);

4,2617 гривны за 10 рублей (+0,012).