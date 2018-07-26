Курс доллара на межбанке немного повысился

Евро подорожал на 13 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 26 июля 2018 года в 13:10 в сравнении с показателем закрытия последней сессии вырос на 7 копеек до - 26,68 грн/доллар. Курс евро в продаже повысился на 13 копеек - до 31,25 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,6200 - 26,6500 грн/доллар, евро 31,2359 - 31,2711 грн/евро, российский рубль 0,4227 - 0,4235 грн/рубль.

По состоянию на 13:10 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,6600 26,6800

EUR/UAH 31,2375 31,2556

RUB/UAH 0,4233 0,4238

Напомним, 25 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,5850 - 26,6100, евро 31,0991 - 31,1257 грн/евро, российский рубль 0,4211 - 0,4218 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 26 июля 2018 года ослабил курс гривны до 26,63 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2 662,6878 гривны за 100 долларов (+4,3687);

3 112, 6820 гривны за 100 евро (+0,8537);

4,2209 гривны за 10 рублей (-0,0038).