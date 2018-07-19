Курс доллара на межбанке держится на отметке 26,50 грн/доллар

Евро подешевел на одну копейку

Курс доллара на межбанке в продаже 19 июля 2018 года в 12:50 в сравнении с показателем закрытия последней сессии поднялся на 7 копеек - до 26,50 грн/доллар. Курс евро в продаже понизился на 1 копейку - до 30,73 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,4700 - 26,5000 грн/доллар, евро 30,7396 - 30,7744 грн/евро, российский рубль 0,4184 - 0,4191 грн/рубль.

По состоянию на 12:50 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,4800 26,5000

EUR/UAH 30,7168 30,7373

RUB/UAH 0,4169 0,4175

Напомним, 18 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3800 - 26,4300, евро - 30,6931 - 30,7468 грн/евро, российский рубль - 0,4180 - 0,4190 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 19 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,30 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2 630,3338 гривны за 100 долларов (+8,1775);

3 054,0806 гривны за 100 евро (-15,6778);

4,1817 гривны за 10 рублей (-0,0181).