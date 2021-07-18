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На курортном острове в Греции запретили музыку в барах и ресторанах из-за коронавируса

Автор: РБК-Украина

На курортном острове в Греции запретили музыку в барах и ресторанах из-за коронавируса. Также введены ограничения передвижения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Миконос известен как остров вечеринок, является одним из самых востребованных туристических направлений Греции. Ежегодно привлекает более миллиона туристов, в том числе голливудских звезд, моделей и всемирноизвестных спортсменов.

После очередной местной вспышки заражений Министерство гражданской защиты заявило, что запрещает музыку на острове круглосуточно и разрешает передвижение с 1 до 6 утра только тем, кто собирается на работу и с работы, либо по состоянию здоровья. Ограничения будут действовать до 26 июля.

Ранее мы сообщали, что Греция вводит обязательную вакцинацию для госслужащих.

Также Греция усиляет ограничения: рестораны и бары будут обслуживать только вакцинированных.

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Греция