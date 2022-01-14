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На курорте в Карпатах мужчина устроил стрельбу

Автор: Юлия Бойко

В курортном селе Поляница возле Буковеля мужчина из Киева устроил стрельбу. Прибывшие на место правоохранители изъяли у него пистолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

Сообщается, что накануне вечером в полицию сообщили о стрельбе в селе Поляница.

"Полицейские установили, что 48-летний киевлянин, отдыхая в одной из гостиниц, произвел несколько выстрелов в воздух с балкона своего номера. Во время стрельбы никто не пострадал. Пистолет "Форт-17Р", на который мужчина имел разрешение, был изъят", - говорится в сообщении.

На стрелка составили административный протокол. Решается вопрос о том, чтобы лишить его разрешения на оружие.

Напомним, накануне в Черновцах среди белого дня произошла стрельба, в результате пострадал один человек.

Позже стало известно, что стрелка задержали на выезде из города.

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