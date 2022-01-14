На курорте в Карпатах мужчина устроил стрельбу

Сообщается, что накануне вечером в полицию сообщили о стрельбе в селе Поляница.

"Полицейские установили, что 48-летний киевлянин, отдыхая в одной из гостиниц, произвел несколько выстрелов в воздух с балкона своего номера. Во время стрельбы никто не пострадал. Пистолет "Форт-17Р", на который мужчина имел разрешение, был изъят", - говорится в сообщении.

На стрелка составили административный протокол. Решается вопрос о том, чтобы лишить его разрешения на оружие.