Курорт "Буковель" закроет кафе и рестораны из-за вспышки коронавируса

Горнолыжный курорт "Буковель" из-за вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области закроет кафе и рестораны. Также на подъемниках создадут специальную инфраструктуру для обеспечения соблюдения карантинных требований отдыхающими.

Также администрация "Буковеля" обязуется обеспечить соблюдение жителями отелей социальной дистанции и строгого масочного режима, а также широкое информирование отдыхающих о карантинных мерах.

"В течение последних недель мы наблюдаем резкое увеличение количества больных COVID-19. Область лидирует по ежедневному суточному приросту лиц с установленным диагнозом коронавирус. Больше всего таких больных фиксируют в г. Яремче, Надвирнянском, Богородчанском районах и областном центре", - сказал председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрей Бойчук во время посещения "Буковеля".

Он добавил, что именно здесь в течение новогодне-рождественских праздников были крупнейшие скопления людей. И поэтому сейчас надо приложить усилия, чтобы прервать цепь распространения болезни, в частности, через введение более жестких карантинных мероприятий.