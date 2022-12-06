У Куп’янську ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілів Росії (фото)

У вівторок, 6 грудня, у Куп'янську (Харківська область) правоохоронці провели ексгумації тіла чоловіка, який загинув через обстріли РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку начальника слідчого управління Головного управління Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.

"Слідчі вилучили загиблого пенсіонера, який загинув від російських обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Болвінов заявив, що 19 вересня росіяни обстріляли Куп‘янськ. Снаряди влучили на приватне подвір’я на вулиці Мічуріна та вбили пенсіонера - 61-річного Павла, який в цей момент готував собі їжу на дворі.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури тіло вилучено - проводяться всі необхідні слідчі дії, збираються докази для українського та міжнародних судів", - додав поліцейський.