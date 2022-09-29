Кулеба про восьмий пакет санкцій ЄС: треба вдарити сильніше, це вирішальний момент

Обмеження, які пропонується запровадити проти Росії у вигляді восьмого пакету санкцій ЄС, мають бути посилені. Вони не відповідають масштабу ескалації та погроз країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у Twitter .

"Запропоновані елементи майбутнього пакету санкцій ЄС щодо Росії не відповідають масштабу путінської ескалації та загрози, яку він становить для Європи та всього світу. Ми закликаємо ЄС сильніше вдарити по Путіну (президенту РФ Володимиру Путіну - ред.), щоб зупинити його. Це вирішальний момент", - наголосив міністр.

Нагадаємо, у середу, 28 вересня, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила новий пакет санкцій проти Росії, який, зокрема, передбачає розширення санкційних списків і запровадження нових економічних обмежень.

Також ми писали, що,за даними ЗМІ, згідно з восьмим пакетом санкцій проти Росії, ЄС може заборонити імпорт дорогоцінних металів і каміння, ввезення косметики, аж до туалетного паперу.

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