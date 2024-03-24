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Кулеба звернувся до Заходу щодо теракту під Москвою: не дозволяйте Путіну обдурити вас

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін та його поплічники не повинні обдурити Захід та пов'язати Україну з терактом у "Крокус Сіті Холі" під Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу у Twitter (X).

"Путін збрехав про вибухи житлових будинків у 1999 році, катастрофу підводного човна "Курськ" у 2000 році, облогу школи в Беслані у 2004 році, вбивства Політковської у 2006 році, Магнітського у 2009 році, Нємцова у 2015 році та багатьох інших критиків, російських військових, які окупували Крим, збиття MH17 та плани вторгнутися в Україну, - ось лише кілька прикладів брехні у дуже довгому списку", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС додав, що російський диктатор намагається притягнути Україну чи інші країни Заходу до теракту у Підмосков'ї, незважаючи на те, що немає жодних доказів на підтримку таких тверджень.

"Не дозволяйте Путіну та його поплічникам обдурити вас. Їхня єдина мета - мотивувати більше росіян загинути у безглуздій та злочинній війні проти України, а також викликати ще більшу ненависть до інших народів, не лише українців, а й усього Заходу", - заявив міністр.

Що відомо про теракт

Ввечері у п'ятницю, 22 березня в місті Красногірськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі вчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол". За даними росіян, внаслідок атаки загинули понад 100 осіб.

Раніше низка ЗМІ заявили про те, що теракт організувало угруповання ІДІЛ. Проте інші джерела спростовують цю інформацію.

Російські силовики заявили, що затримали чотирьох осіб, причетних до теракту. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито терористи хотіли втекти в Україну, де для них було підготовлено "вікно".

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у коментарі РБК-Україна припустив, що теракт у ТЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою могло скоїти угрупування ІДІЛ, але Путін не визнає цього.

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