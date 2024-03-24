Кулеба звернувся до Заходу щодо теракту під Москвою: не дозволяйте Путіну обдурити вас

"Путін збрехав про вибухи житлових будинків у 1999 році, катастрофу підводного човна "Курськ" у 2000 році, облогу школи в Беслані у 2004 році, вбивства Політковської у 2006 році, Магнітського у 2009 році, Нємцова у 2015 році та багатьох інших критиків, російських військових, які окупували Крим, збиття MH17 та плани вторгнутися в Україну, - ось лише кілька прикладів брехні у дуже довгому списку", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС додав, що російський диктатор намагається притягнути Україну чи інші країни Заходу до теракту у Підмосков'ї, незважаючи на те, що немає жодних доказів на підтримку таких тверджень.

"Не дозволяйте Путіну та його поплічникам обдурити вас. Їхня єдина мета - мотивувати більше росіян загинути у безглуздій та злочинній війні проти України, а також викликати ще більшу ненависть до інших народів, не лише українців, а й усього Заходу", - заявив міністр.