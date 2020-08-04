Кулеба: Украина и Молдова реанимировали диалог по проблемным вопросам

Украина и Молдова реанимировали диалог по проблемным вопросам. В рамках этого возобновятся двусторонние консультации.

Об этом на брифинге по итогам встречи с министром иностранных дел Молдовы Олегом Цулей заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба отметил, что на встрече обсудили взаимодействие в экономической сфере и торговле

"Я очень рад, что нам удалось договориться с Олегом Цулей восстановить... я бы даже сказал бы - реанимировать заседания и консультации, посвященные тем проблемным вопросам, которые есть в наших отношениях", - отметил министр.

Он уточнил, что речь идет о пакетной договоренности, которая включает вопросы Днестровской ГЭС и дороги Одесса-Рени.

Напомним, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Олег Цуля сегодня находится в Украине с рабочим визитом.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина и Молдова требуют переформатирования миссии миротворцев РФ в Приднестровье.