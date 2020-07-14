Кулеба об убийстве медика на Донбассе: есть признаки военного преступления

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что убийство украинского медика на Донбассе просто так не оставят. Здесь есть признаки военного преступления.

Об этом он заявил на онлайн-брифинге.

Он также выразил соболезнования близким погибшего медика. Кулеба назвал это убийство актом варварства.

"Мы привлечем всех наших партнеров. Это наберет максимальной огласки... Убийство медика, который оказывает помощь раненому, это больше, чем трагедия", - заявил он.

Отметим, боевики обстреляли трех военнослужащих, которые эвакуировали тело украинского военного, который 13 июля погиб, подорвавшись на взрывном устройстве вблизи населенного пункта Зайцево.

В тот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В результате чего погиб военный медик.

Напомним, боевики активизировались на Донбассе, трое военных погибли, еще двое ранены.

РБК-Украина писало, что за прошедшую неделю вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе понесли потери в количестве 41 человека.