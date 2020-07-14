ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Кулеба об убийстве медика на Донбассе: есть признаки военного преступления

Вторник 14 июля 2020 09:41
Кулеба об убийстве медика на Донбассе: есть признаки военного преступления
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

МИД обещает не оставить это дело

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что убийство украинского медика на Донбассе просто так не оставят. Здесь есть признаки военного преступления.

Об этом он заявил на онлайн-брифинге.

Он также выразил соболезнования близким погибшего медика. Кулеба назвал это убийство актом варварства.

"Мы привлечем всех наших партнеров. Это наберет максимальной огласки... Убийство медика, который оказывает помощь раненому, это больше, чем трагедия", - заявил он.

Отметим, боевики обстреляли трех военнослужащих, которые эвакуировали тело украинского военного, который 13 июля погиб, подорвавшись на взрывном устройстве вблизи населенного пункта Зайцево.

В тот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В результате чего погиб военный медик.

Напомним, боевики активизировались на Донбассе, трое военных погибли, еще двое ранены.

РБК-Украина писало, что за прошедшую неделю вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе понесли потери в количестве 41 человека.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Донбасспреступлениямедик
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь