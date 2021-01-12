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Кулеба о российской COVID-вакцине: "пропаганды больше, чем эффективности"

Автор: Андрей Козловский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия завышает эффективность своей вакцины от коронавируса "Спутник V". Он также назвал все разговоры относительно нее проявлениями гибридной дискуссии.

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Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в эфире "Завтрака".

"Я хочу четко сказать, что пропагандистские возможности "Спутника" намного превышают его реальные возможности и эффективность. Окончательных результатов исследований относительно "Спутника" нет", - сказал министр.

По словам главы ведомства, это только медицинский показатель, но гораздо важнее для РФ - пропагандистский фактор.

"Нам навязывают мнение, что "вас все бросили, а мы братский народ стоим и готовы помочь", - разъясняет Кулеба.

Он добавил, что Россия таким образом заботится только о навязывании своей пропаганды и идеологий путем поставки своей вакцины от коронавируса на территорию Украины.

Напомним, ранее харьковская компания "Биолек" подала документы на регистрацию российской вакцины в Украине. По словам Степанова, это позволит увидеть, что собой представляет "Спутник V".

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