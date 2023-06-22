Кулеба: Росію можуть попередити про наслідки теракту на Запорізькій АЕС

"Зараз проходитиме багато тихої дипломатичної роботи, і думаю, Росії надішлють попередження про те, що буде, якщо вдасться до цього кроку. Чи дослухається РФ - це вже інше питання", - наголосив глава МЗС.

За його словами, Україна не припиняє нагадувати союзникам про те, що найкращий метод уникнути можливих трагедій, які можуть зробити росіяни, - передати Україні зброю для деокупації територій.

"Є розуміння, що доки Росія контролюватиме хоча б один квадратний метр нашої землі, вона матиме простір цього квадратного метра, щоб влаштовувати трагедії", - додав Кулеба.

Міністр розповів, що на конференції у Лондоні він розповідав іноземним чиновникам про те, що Росія створює ескалацію незалежно від того, чим зайнятий її опонент.

Теракт на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 22 червня, вранці попередив, що розвідка та СБУ доповіли йому про підготовку Росією теракту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

Також цього тижня начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв про додаткове замінування станції. Зокрема, ворог замінував ставок-охолоджувач реакторів.

Детальніше про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів глава "Енергоатому" Петро Котін.