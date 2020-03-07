Кулеба рассказал о планах работы на посту главы МИД

Новый министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о планах работы на посту главы украинской дипломатии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы "Подробности недели" на телеканале "Интер".

Он отметил, что рокировка в должностях между ним и бывшим главой МИД Вадимом Пристайко была необходима для более эффективной работы.

"Теперь Вадим Пристайко (вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, - ред.) будет эффективно продолжать курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию, а я буду заниматься тоже эффективно более уже таким всемирным масштабом нашей дипломатии", - сказал Кулеба.

Также глава МИД рассказал, что дополнительный акцент будет сделан на экономизации.

"Нам нужно сосредоточиться на том, что посольство Украины за границей максимально активно работало над привлечением инвестиций и развитием торговли украинскими товарами. Мы должны помогать украинским промышленникам выходить на новые рынки. И вторая новелла, в которой я надеюсь запомниться, как министр иностранных дел - я хочу открыть для Украины далекую юго-восточную Азию, то есть нашу торговлю с ними", - отметил министр.

По его словам, Украина продолжит двигаться к членству в ЕС и в НАТО.

"Президент неоднократно говорил, что внешнеполитический курс остается неизменным, но было бы огромной ошибкой для Украины сосредотачиваться только в этом квадрате: ЕС, НАТО, Америка, Россия. Мир намного больше, в нем гораздо больше возможностей", - уверен Кулеба.

Напомним, 4 марта Верховная рада Украины назначила министром иностранных дел Дмитрия Кулебу. За его назначение проголосовали 288 парламентариев.

Того же дня парламент отправил в отставку Кабинет министров во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.